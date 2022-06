Ostia – Questa notte ad Ostia sul lungomare Amerigo Vespucci le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute tempestivamente per la segnalazione di un probabile Rave party.

In realtà, una volta sul posto hanno rilevato che un centinaio di studenti, tutti iscritti all’Università Roma Tre, tramite un gruppo Whatsapp si erano dati appuntamento sulla spiaggia per festeggiare.

All’arrivo dei poliziotti e una volta fatta ripulire la spiaggia, i ragazzi si sono allontanati.

