Riscatto Quadarella: ai Mondiali l’azzurra si prende il bronzo negli 800 stile

Budapest – Si prende il bronzo negli 800 ai Mondiali di Budapest e resta sul podio mondiale per la terza edizione consecutiva. Orgoglio, determinazione, Simona Quadarella ci mette tutta se stessa nelle 16 vasche di cui era argento uscente ed è bronzo olimpico.

La 23enne romana tocca in 8’19″00, alle spalle della statunitense e primatista mondiale Katie Ledecki, che vince in 8’08″04 il quinto oro iridato consecutivo sulla distanza nonché 18esimo della carriera e dietro all’australiana Kiah Melverton, che la supera con un rush da 28″91 (contro il 29″88 dell’azzurra) per l’ 8’18″77 conclusivo.

“Ho messo tutta me stessa in acqua. Sono contenta, mi spiace per i due/tre decimi che mi separano dal secondo posto. Pensavo di aver preso l’australiana e invece no”, racconta la regina del mezzofondo europeo, autrice del triplete 400-800-1500 sia a Glasgow 2018 sia a Budapest nella primavera del 2021, che ha nuotato in seconda posizione dai 650 ai 750 metri dopo aver cambiato passo ai 400 metri passati in 4’09″10.

“Torno a casa con una medaglia, con un buon tempo, con un Europeo da vivere a tutta nella mia Roma – conclude l’atleta del CC Aniene – Ringrazio tutti quelli che mi hanno incoraggiata ed aiutata dopo i 1500 da cui sono uscita veramente male; sicuramente anche l’esperienza delle Olimpiadi mi ha aiutata a emergere di nuovo. Sono felice”. (federnuoto.it)(foto@andreaMasini-DeepBlueMedia)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.