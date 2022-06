Seria A 2022-2023, sorteggiato il calendario: tutte le partite e i match

Roma – E’ stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022-2023. Nella prima giornata il Milan campione d’Italia esordirà in casa contro l’Udinese nel fine settimana del 13-14 agosto. l’Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo. Questa la prima giornata: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; Spezia-Empoli.

La terza giornata di Serie A, in programma il 27 e 28 agosto prevede tre big-match: Juventus-Roma, Lazio-Inter e Fiorentina-Napoli. I due derby della Madonnina tra Milan e Inter si disputeranno alla quinta e alla 21esima giornata di Serie A: La stracittadina d’andata il 4 settembre, quello di ritorno il 5 febbraio.

Il match d’andata Juventus-Inter sarà alla tredicesima giornata in programma il 6 novembre, il ritorno Inter-Juventus alla 27/a giornata il 19 marzo. Nelle stesse date, i derby della Capitale: Roma-Lazio il 6 novembre alla 13/a giornata, Lazio-Roma al 27° turno il 19 marzo.

Capitolo Milan-Juventus: L’andata a San Siro alla nona giornata il 9 ottobre, il ritorno alla penultima giornata il 28 maggio all’Allianz Stadium. Alla 19/a e ultima giornata del girone d’andata del prossimo campionato di Serie A, in programma il 22 gennaio sono previste due sfide di cartello: Atalanta-Juventus e Milan-Lazio. (fonte Adnkronos)

In aggiornamento…