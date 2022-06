Tutto pronto per la Notte Bianca di Fiumicino: eventi confermati, con tante novità

Fiumicino – È tutto pronto per l’edizione 2022 della Notte Bianca di Fiumicino che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Domani, 25 giugno, il centro di Fiumicino e Isola Sacra vedranno svolgersi oltre 100 eventi lungo 5km di strade. “Come già illustrato in precedenza, – spiega l’amministrazione – l’evento sarà dedicato al tema della Pace: un segnale che vogliamo dare, dato il momento storico che viviamo. Per questa ragione, l’area interessata è stata suddivisa in sette colori, gli stessi della bandiera della Pace. E per questa ragione l’invito a chi vive o ha un’attività commerciale nelle strade dove si svolgeranno gli eventi, è di appendere un drappo del colore della propria strada: un contributo all’appello per la Pace che auspichiamo sia di tutta la città.

Le novità

Rispetto al calendario comunicato al momento del lancio (leggi qui), ci sono alcune novità tra queste, l’animazione di La Diamond e Farida Kant, drag queen di Muccassassina, su via di Torre Clementina. La presentazione di “Noi siamo Alitalia – storia di un paese che non sa più volare”, la cui proiezione è prevista in Darsena alle 21.30, sarà affidata al produttore, Alessandro Tartaglia Polcini con brevi interventi del sindaco Esterino Montino, dell’on. Stefano Fassina, del Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena e del prof. Ugo Arrigo. La prima parte della Darsena sarà tutta tematizzata su Alitalia: oltre al documentario, ci sarà una mostra fotografica e alcuni manichini con diverse divise dell’ex compagnia di bandiera.

Il nuovo parcheggio inaugurato ieri, 23 giugno 2022, all’inizio di via Foce Micina (leggi qui) sarà uno dei nodi di scambio dai quali sarà possibile prendere una navetta gratuita (leggi qui) per raggiungere la festa comodamente. Gli altri due sono a Villa Guglielmi ed ex Centrale Enel e a Piazzale Paolo Borsellino. Inoltre, sul Lungomare della Salute, si muoverà un trenino elettrico, gratuito anch’esso. In totale, saranno a disposizione di tutti 1600 posti auto e le navette saranno attive dalle 20 alle 2.

Naturalmente, tutta la zona della Notte Bianca è interessata da divieti di sosta e transito che sono già segnalati da appositi cartelli affissi nelle singole strade. I divieti di sosta sono attivi dalla mezzanotte di oggi mentre nelle strade che saranno chiuse non si potrà accedere alle 14 di domani. L’invito è, a partire dalle 14, di limitare il più possibile gli spostamenti in auto.

Inoltre, per ragioni di sicurezza, un’ordinanza vieta la vendita di bevande e cibo in vetro da asporto su tutta Fiumicino e Isola Sacra

I temi delle sette aree

Area Viola:

sport e musica animeranno il primo tratto del Lungomare della Salute, dallo stabilimento Oasi fino all’incrocio con via di Torre Alessandrina. Dalla barca a vela al nuoto sincronizzato dal beach tennis alle arti marziali, passando per gli spazi dedicati ai più piccoli, al palco danza e al bus discoteca, per finire con l’area dei mercatini artigianali.

Area Azzurra:

il secondo tratto del Lungomare della Salute, fino a via Licio Visintini si apre con il rugby, la danza country e la dimostrazione del salvataggio in mare con i cani. Ma ci sarà anche un’area con simulatori di realtà virtuale, il ballo liscio e una zona dedicata all’antica Roma con rivisitazioni storiche, gioielli e tavoli di didattici sull’alimentazione.

Area Blu:

Via Giorgio Giorgis, da viale Traiano fino a via delle Meduse sarà la strada della cultura e della musica. Un evento arti e mestieri è previsto all’altezza della Vineria del porto, mente al civico 73 e al civico 77 si alterneranno presentazioni di libri, teatro e poesia. I balli popolari, con la taranta, saranno all’angolo con via Carlo Fecia di Cossato mentre altri punti musica e mercatini si allestiranno lungo tutta la strada.

Area Verde:

quest’area inizia alla passerella pedonale e prosegue fino all’inizio del Lungomare della Salute. Proprio all’inizio, all’altezza della fermata del bus, uno spazio è dedicato al messaggio contro tutte le guerre. Evento clou in Darsena alle 21.30, con la proiezione di “Noi siamo Alitalia – Storia di un paese che non sa più volare”. Si prosegue con una zona dedicata al Comune con stand che illustrano i progetti dell’amministrazione per la città. E ancora: musicoterapia, giochi per bambini (10 gonfiabili, pista go kart, arrampicata solo per citarne alcuni), uno spazio dedicato alle conseguenze psicologiche del Covid sui giovani e al tema della salute mentale.

Area Gialla:

via di Torre Clementina è divisa in tre aree: la prima, gialla, va dal molo a via del Canale ed è interamente dedicata allo street food. Inoltre, “Non è la sagra”, a cura della Pro Loco di Fiumicino, sarà accompagnata da musica latino-americana.

Area Arancione:

il secondo tratto di via di Torre Clementina, da via del Canale alla passerella, vedrà svolgersi il mercato dell’artigianato a partire dalle 20, mentre dalle 21 esposizione di velieri in bottiglia e punto musica con tributo a Michael Jackson.

Area rossa:

dalla passerella pedonale alla locomotiva, sarà un susseguirsi di punti musica e dj set con la presenza, al civico 122 di Farida Kant e La Diamond, le due drag queen arrivate da Muccassassina la serata LGBT+ più longeva d’Italia, accompagnate dalla musica disco di Dj Angelo Casaloni Olimpo e Dj Notty. Anche via del Serbatoio partecipa alla Notte Bianca con la festa organizzata dai commercianti che prevede set fotografico, letture animate, trampoliera, danzatrice con costume a LED e un’educatrice cinofila.

L’elenco completo e dettagliato degli eventi, con gli orari di ciascuno e la mappa per muoversi agevolmente, su www.nottebiancafiumicino.it

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link