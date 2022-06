Storie di speranza e disperazione: online l’archivio con le lettere degli ebrei a Pio XII

Città del Vaticano – “Per volere del Papa l’Archivio Storico della Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali rende accessibile a tutti la riproduzione virtuale di un’intera serie archivistica sul proprio sito internet. Si tratta della serie documentaria, afferente al pontificato di Pio XII (aperto alla consultazione dal 2 marzo 2020), denominata ‘Ebrei’, perché era destinata a conservare le istanze di aiuto rivolte al Papa da ebrei di tutta Europa, dopo l’inizio delle persecuzioni nazi-fasciste”.

Lo fa sapere la Santa Sede. Figura centrale è quella la tanto discussa di Pio XII. La serie archivistica, che sarà consultabile sul web, è costituita da 170 volumi, equivalenti in digitale a quasi 40.000 file. In un primo momento sarà disponibile il 70% del materiale complessivo, che sarà in seguito integrato con gli ultimi volumi in corso di lavorazione.

“La maggioranza delle oltre 2.700 pratiche giunte in Segreteria di Stato, che oggi ci narrano altrettante storie per sfuggire alle persecuzioni razziali, – scrive il ‘ministro degli Esteri’ vaticano, mons. Paul Richard Gallagher – ci lasciano con il fiato in sospeso, e non sempre si trovano fonti con ulteriori notizie. Rendere disponibile, su internet, la digitalizzazione dell’intera serie Ebrei, consentirà ai discendenti di chi richiese aiuto di cercare, da ogni parte del mondo, le tracce dei propri cari. Al contempo permetterà agli studiosi e a chiunque sia interessato di esaminare liberamente e a distanza questo patrimonio archivistico speciale”.

Visti o passaporti per espatriare, ricongiungimenti familiari, liberazione dal carcere, trasferimenti da un campo di concentramento all’altro: sono alcune delle istanze alcune andate a buon fine, altre non accolte e la maggior parte rimaste con esito sconosciuto. Molti scrivevano a monsignori, eminenze ed ecclesiastici. Catene di conoscenze con l’obiettivo di raggiungere gli alti piani del Vaticano. E così c’è chi chiede notizie su una persona scomparsa, chi sostegno economico e altri forniture di cibo o indumenti. Non mancano i casi complicati.

“Eccellenza Reverendissima» è l’inizio di una lettera in archivio «chiedo di avere la compiacenza di far esaminare dall’ufficio competente presso codesta segreteria di Stato, l’appartenenza o meno alla razza ariana di un distinto signore abitante in questa città il quale avrebbe intenzione di sposare una cattolica ariana”. Il personaggio in questione di cui si omette il nome “nacque al Cairo d’Egitto nel 1903 da padre israelita apolide, oriundo polacco protetto francese nato a Costantinopoli nell’aprile 1857 e da madre cattolica italiana nata a Ghedi (Brescia)”.

Spulciando nell’archivio spunta anche la storia di Adler – ebreo di Milano e originario dell’Austria che “desidera di essere dichiarato non appartenente alla razza ebraica nonostante non sia figlio di genitori non ariani”. Adler rimase ebreo. Poi ci sono vicende familiari. Come il padre che scrive alla “reverendissima segreteria di Stato della Città del Vaticano” preoccupato per il fatto che “una mia giovanissima figliuola (noi siamo ariani) è richiesta in sposa da un giovane ebreo”. Non mancano, infine, le intercessioni ‘elevate’ scritte in latino. Storie vestite con nome e cognome. E richieste precise e ben indirizzate. Nella speranza di sopravvivere alle persecuzioni.

