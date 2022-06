Fondi Street Food, Summer edition: a luglio una serata di festa con Bucalone. Il programma

Fondi – Prosegue al ritmo di un’edizione a stagione la macchina organizzativa del “Fondi Street Food” che, per l’estate, ha in serbo grandi sorprese dedicate al suo affezionatissimo pubblico. L’evento, come da tradizione, si terrà tra piazza Giacomo Matteotti e piazza Duomo e, per celebrare a dovere l’inizio della stagione estiva, non mancheranno big e importanti ospiti. Uno su tutti Bucalone, una celebrità tra Lazio e Campania, unico nell’intrattenere il pubblico con le sue performance travolgenti e un repertorio anticonvenzionale che spazia dal rock, ai classici italiani, dalle cover a brani frutto della sua estrosa anima cantautoriale. Un genere, quest’ultimo, meno conosciuto ma molto apprezzato in particolare dai giovani.

Per ascoltarlo, come ad ogni esibizione in zona, è previsto il pubblico delle grandi occasioni: ragazzi e fan arriveranno dall’intera regione ma anche i fedelissimi dello street food sono pronti a scatenarsi sotto il palco. Bucalone sarà il big della serata ma, come in ogni edizione, il programma si conferma fittissimo con diverse fasce orarie pensate per andare incontro ai gusti musicali di bambini, genitori, ragazzi e adulti. Per quanto riguarda il cuore della manifestazione, lo street food, l’aspetto caratterizzante sarà la varietà: l’offerta sarà “per tutti i gusti” senza rinunciare a qualità e tipicità. Ancora una volta, dunque, largo alle attività del territorio che si cimenteranno in specialità da strada classiche e inedite.

“Lo street food è ormai una tradizione – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – coinvolge bambini, adulti e ragazzi, fa vivere il centro storico e rilancia il turismo e le attività produttive del centro. L’auspicio è che, anche per la summer edition, il pubblico arrivi dall’intera regione e non solo”.

“Non posso che fare i complimenti ad Antonio Simonelli e all’intero staff organizzativo – aggiunge il delegato al centro storico e alle politiche giovanili Cristian Peppe – perché ad ogni edizione stiamo registrando un salto di qualità in termini di organizzazione, programma ed offerta gastronomica”. L’evento è stato fortemente voluto anche dagli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Utopia” con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di Confcommercio Lazio Sud, Croce Rossa Italiana, Comitato di Fondi, Falchi di Pronto Intervento e Consorzio Fondi Più.

Il programma di Piazza Matteotti

19:30: Esibizione di danza classica e danza moderna delle allieve della Joydance ASD di Antonella Monforte.

22:00: Bucalone – One man Show

00:00: Live Deejay Set – Giandomenico Di Vito

Il programma di Piazza Duomo

19:30: Le stelle del domani by Fondi Ballet di Caerina Petronelli

21:00: Dadà – Back to 90’s

22:30: Esibizione danza aerea by Fondi Ballet di Petronelli Caerina

00:00: Live Deejay – Lost in the week

