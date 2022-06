Giochi del Mediterraneo: la lotta e il karate in gara dal 26 giugno

Orano – L’Italia Team è a Orano, in Algeria, per la 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, capitanata da Luigi Busà, portabandiera azzurro insieme a Diana Bacosi.

La competizione, nel suo complesso, comincia oggi con la pallanuoto e domani ci sarà la cerimonia di apertura. Il karate e la lotta debutteranno domenica 26 giugno.

Nella lotta, la nazionale sarà composta da Ruben Marvice (60 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Ciro Russo (77 kg), Ignazio Sanfilippo (67 kg) e Samuele Varicelli (130 kg) per la greco romana; Dalma Caneva (68 kg), Morena De Vita (57 kg), Carmen Di Dio (53 kg), Elena Esposito (62 kg), Emanuela Liuzzi (50 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg) per la femminile; Aron Caneva (86 kg), Simone Iannattoni (97 kg), Jacopo Masotti (74 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Morris Studd Obispado (57 kg) e il bronzo olimpico Abraham Conyedo (125 kg) nello stile libero.

Domenica solcheranno le materassine algerine le prime categorie di peso di greco romana, impegnate nelle eliminatorie e nelle semifinali. Lunedì 27 sarà il turno dello stile libero e martedì 28 della femminile. Le fasi finali si disputeranno sempre il giorno seguente, quindi da lunedì 27 con la greco romana a mercoledì 29 con la femminile, passando per martedì 28 con lo stile libero.

Nel karate, invece, le gare si svilupperanno tutte tra domenica e lunedì ed ogni giornata sarà autoconclusiva per le categorie di peso previste. I convocati azzurri sono Erminia Perfetto (50 kg), Veronica Brunori (55 kg), Angelo Crescenzo (60 kg), Alessandra Mangiacapra (61 kg), Luca Maresca (67 kg), Silvia Semeraro (68 kg), Luigi Busà (75 kg), Michele Martina (84 kg), Clio Ferracuti (+68 kg) e Simone Marino (+84 kg). Le prime 7 categorie di peso combatteranno domenica e le ultime 3 (+68, 84 e +84 kg) lunedì. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

