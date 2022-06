Giochi del Mediterraneo, pallanuoto: gli azzurri under 18 vincono con la Turchia

Orano – Alla vigilia della cerimonia di inaugurazione che si svolgerà nella giornata di oggi, l’Italia Team fa il suo debutto ufficiale ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 con la Nazionale di pallanuoto. Ed è un esordio vincente per gli azzurrini under 18 di Alberto Angelini che superano 13-2 la Turchia, in un match del Girone A.

Parte bene la giovane squadra azzurra che, dopo un primo tempo in cui si mostra un po’ contratta, chiude il periodo in vantaggio 2-1. È poi più sicura nella seconda frazione dove riesce ad allungare sul 6-2, grazie anche alle provvidenziali parate del portiere Rocco Valle.

La difesa aggressiva però costa e la formazione azzurra dopo due tempi ha già tre giocatori con due esclusioni temporanee (De Simon, Nuzzo e Rocchino).

Al rientro nella vasca della Piscine du Jardin Public prosegue senza sosta il dominio della formazione azzurra. La Turchia non trova il sistema di penetrare la difesa coordinata dal portiere Valle e l’Italia si affaccia pericolosamente in contropiede siglando, nella terza frazione, tre reti senza subirne (9-2) anche grazie al rigore di Rocchino che ad inizio quarti tempo raggiunge la terza esclusione.

La fatica si fa sentire su entrambe i fronti e le azioni d’attacco si fanno via via più imprecise. Anche De Simon raggiunge il terzo fallo da esclusione ma la squadra sembra non risentirne. L’Italia prende il largo e chiude l’incontro. (coni.it)(foto Ferraro Pagliaricci Coni)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.