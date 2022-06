I consigli di Papa Francesco (che cita don Orione) per “combattere” la società individualista

Città del Vaticano – In un mondo sempre più segnato dall’individualismo e dall’apparenza, occorre continuare nell’impegno di carità verso le persone più bisognose con una “fornace” di carità. Papa Francesco, ricevendo in udienza una rappresentanza della Famiglia Orionina nel 150esimo anniversario della nascita di S. Luigi Orione e i partecipanti al Capitolo Generale dei Figli della Divina Provvidenza, cita don Orione che, agli inizi del Novecento, nei suoi Scritti sottolineava come serva chiedere a Dio “non una scintilla di carità”, ma “una fornace” per “rinnovare il freddo e gelido mondo”, “tutto chiuso in sé stesso” e che “nulla vede che piaceri, vanità e passioni”.

“Benedico con voi il Signore, che da quel seme, come dice il Vangelo, ha fatto crescere una pianta grande, che dà accoglienza, riparo e ristoro a tante persone, soprattutto quelle più bisognose e infelici. E mentre ringraziate e fate festa – ha affermato il Pontefice -, sentite viva la forza del carisma, sentite l’impegno che esso richiede per essere seguaci e familiari di un grande testimone della carità di Cristo; l’impegno di rendere presente, con la vostra vita e la vostra azione, il fuoco di questa carità nel mondo di oggi, segnato dall’individualismo e dal consumismo, dall’efficienza e dall’apparenza”.

Francesco ha sottolineato inoltre che occorre “guardare il mondo di oggi da apostoli, cioè con discernimento ma con simpatia, senza paura, senza pregiudizi, con coraggio; guardarlo come lo guarda Dio, sentendo nostri i dolori, le gioie, le speranze dell’umanità”. “Dobbiamo vedere le miserie di questo nostro mondo come la ragione del nostro apostolato e non come un ostacolo”, ha proseguito. “Il nostro tempo chiede di aprirci a nuove frontiere, di scoprire nuove forme di missione”.

