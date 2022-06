Mondiali di nuoto: Pilato argento e Ceccon bronzo, ma restituisce la medaglia

Budapest – E’ quella di Ruta Meylutite, vincitrice di tutto 10 anni fa e bronzo nei 100, che sorprende al tocco Benedetta Pilato. La 17enne di Taranto conquista l’argento in 29″80, a un decimo dalla lituana che vince per la prima volta i 50 di cui fu bronzo a Barcellona 2013 a 16 anni. “Di meno non potevo fare. Lo avevo capito in questi giorni. Ho sbagliato anche la partenza e ho sentito la tensione. Aver realizzato il record del mondo (29″30, ndr) nella primavera del 2021 ha aumentato la pressione. Avevo puntato tutto su questa gara. Il 100 è stato una sorpresa. Sono comunque contenta per la medaglia; ovvio che c’è un minimo di delusione, ma devo anche accettare il responso del cronometro che rappresenta il mio stato di forma attuale”, racconta l’atleta di Fiamme Oro e CC Aniene, seguita da Vito D’Onghia, che si conferma vice campionessa del mondo della specialità. Il bronzo è della sudafricana Lara Van Niekerk in 29″90.

Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 50 dorso, anzi no. Grottesco se non fossimo a un Mondiale; se fosse una scenetta di una sit-com farebbe anche ridere. Prima due centesimi di amarezza che lo tenevano ai piedi del podio, poi la squalifica dell’americano Justin Ress che aveva vinto in 24″12 e Thomas Ceccon quindi di bronzo in 24″51, a cinque centesimi dal record in semifinale che aveva migliorato quello nuotato in batteria in 24″62 per un incremento di mezzo secondo. L’azzurro festeggia la medaglia di bronzo sul podio. Ma all’improvviso il dietro front. Scusate abbiamo sbagliato. La FINA accoglie il ricorso degli Stati Uniti, ritenendo entro i 15 metri la subacquea di Ress. Così arriva la richiesta: signor Ceccon ci siamo sbagliati, ci restituisca la medaglia perché dobbiamo rifare la cerimonia di premiazione. La delegazione italiana chiede spiegazioni, ma non è formalizzabile un ricorso che abbia oggetto la gara di un atleta di una nazionale diversa dalla propria. Ufficiale: Ceccon torna quarto e gli americani con Carol Zalenski presidente della commissione tecnica, ed ex presidente di USA Swimming, se la cantano e se la suonano. (federnuoto.it)

Foto di Giorgio Scala / Andrea Staccioli DBM

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.