WMOF2022, a Sabaudia la preghiera del vescovo Crociata con le famiglie della Diocesi

Latina – Terminerà domani il X Incontro mondiale delle Famiglie a Roma, iniziato mercoledì scorso e organizzato dalla Santa Sede, grazie al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. In concomitanza con questo evento, domani 26 giugno, alle 18, il vescovo Mariano Crociata presiederà la Santa Messa con le famiglie, presso il santuario della Madonna della Sorresca. Al termine della celebrazione, le famiglie partecipanti e i fedeli tutti raggiungeranno a piedi la chiesa della Santissima Annunziata, al centro di Sabaudia, dove vi sarà la conclusione con un atto di affidamento delle famiglie a Maria. Altre decine di coppie, invece, parteciperanno oggi pomeriggio alla messa celebrata dal Papa a Roma.

Questa edizione dell’incontro mondiale delle famiglie è stata tenuta essenzialmente a livello diocesano, con le singole conferenze regionali episcopali che hanno inviato alcuni delegati all’incontro romano. L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia, diretto da don Paolo Spaviero, ha preferito convogliare l’attenzione sul meeting mondiale adeguando così con altre iniziative le tradizionali proposte diocesane per le famiglie in questo periodo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca su questo link