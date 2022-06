Baccini: “I guasti del Ponte 2 Giugno stanno affossando l’intero comparto nautico”

Fiumicino – “L’ennesimo intervento tampone sul Ponte 2 Giugno, l’ennesimo rattoppo e purtroppo l’ennesima nuova rottura con conseguente stop. Sta diventando imbarazzante l’incapacità dell’amministrazione di gestire l’alzata di un ponte che, per sua natura, non è solo il collegamento tra il fiume e la foce, o tra la parte di là e quella di qua (come dicono i fiumicinesi parlando del centro e di Isola Sacra), ma costituisce l’apertura o la chiusura di un intero mondo economico: quello dei cantieri navali”.

A parlare è il leader dell’opposizione di centrodestra, Mario Baccini.

“Anche oggi l’ennesimo disguido. I tecnici hanno portato una scheda nuova per l’alzata, ma pare che si sia bruciata subito. Risultato? Nessuna previsione sui tempi di riapertura, con i clienti del comparto nautico inferociti, richieste di danni esorbitanti e la promessa che non torneranno mai più. Affossare un comparto economico così importante per Fiumicino è un’operazione scellerata!

Il Sindaco – conclude Baccini – apra subito un tavolo di lavoro con gli operatori della nautica per definire una volta per tutte strategie utili che evitino nel futuro problemi a tutto il comparto”.

