Ballottaggio. A Cerveteri, Ardea e Sabaudia l’affluenza “raddoppia”: il dato delle 19

Raddoppia il dato sull’affluenza dei cittadini chiamati alle urne per eleggere il Sindaco. Nei tre comuni del litorale laziale, Ardea, Cerveteri e Sabaudia, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, il numero di cittadini è raddoppiato nelle ore pomeridiane. Cerveteri, alle 19, registra un’affluenza pari al 29,87% (al primo turno, alla stessa ora, era al 37,91%), quasi il doppio del dato delle 12 odierno (15,31%). Stesso copione a Sabaudia, che alle 12 aveva poco più del 15%, alle 19 l’affluenza registrata è al 30,57% (al primo turno, alla stessa ora, era al 43,58%). Resta la maglia nera ad Ardea, col 21,74% di affluenza alle 19 (al primo turno, alla stessa ora, era al 30,43%). Alle 12, nella cittadina rutula, l’affluenza era al 11,14%. I seggi restano aperti fino alle 23, poi avrà inizio lo spoglio dei voti.

Le sfide per la poltrona di Sindaco

Ad Ardea, dove al primo turno ha votato il 40% degli aventi diritto, la sfida per la poltrona di Sindaco si stringe attorno a Maurizio Cremonini e Lucio Zito. Il primo, esponente del centrodestra ha chiuso il primo turno al 42%, mentre l’esponente del centrosinistra (con l’alleanza Pd-M5S) al 39%. A Sabaudia, dopo un lento scrutinio, al primo turno Mosca era in testa col 30,58% delle preferenze, Lucci seguiva col 24,31%. A contendersi la fascia tricolore del Comune di Cerveteri sono invece il vicesindaco uscente, Elena Maria Gubetti, e l’ex sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini. La prima, esponente del centrosinistra, ha conquistato il 40,32% delle preferenze al primo turno mentre il secondo, esponente del centrodestra, ha incassato il 31,51% dei voti.

