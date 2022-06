Ballottaggio, urne chiuse. Il dato finale sull’affluenza a Cerveteri, Ardea e Sabaudia

Roma – Urne chiuse. L’astensionismo regna sovrano anche nel secondo turno delle amministrative. Sul litorale laziale, la maglia nera spetta ancora una volta ad Ardea. Alle 23, il dato definitivo sull’affluenza è pari al 29,26% (al primo turno a urne chiuse si contava il 40,94%). Il dato sull’affluenza, anche nella cittadina etrusca, è in calo. Alle 23 ha votato il 41,42% degli aventi diritto al voto. Al primo turno, a urne chiuse, l’affluenza era al 51,09%. A Sabaudia l’affluenza si ferma al 44,27% contro il 59,51% del primo turno. A livello nazionale, quando sono arrivati i dati relativi a più della metà dei seggi, l’affluenza parziale per le elezioni amministrative in 59 comuni al ballottaggio è pari al 41,84 % degli aventi diritto.

