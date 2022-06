Coronas: “La Notte Bianca si trasforma in Notte Arcobaleno. Sbagliato politicizzare un evento così bello”

Fiumicino – “La Notte Bianca è stato un bel momento di rilancio per il tessuto commerciale della città. Negozi, ristoranti, alimentari, bar, gelaterie… tutto ne ha beneficiato, così come i cittadini che hanno potuto usufruire di spettacoli un po’ in tutto il territorio. Ma… c’è un ma”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

“L’idea di politicizzare anche questo evento, trasformando la Notte Bianca in una Notte Arcobaleno – afferma Coronas – con lo scopo di veicolare anche in questa occasione posizioni ideologiche, è profondamente sbagliato. In nome dei diritti di tutti, si continua a ignorare il diritto di quelle famiglie che vorrebbero godersi la città con i figlioletti senza dover assistere a propagande di tipo politico.

In un certo senso anche quella è violenza, il cercare cioè ogni occasione per dover marcare con forza le proprie idee facendole in qualche modo subire a chi la pensa diversamente. Un vero peccato, perché svilisce il senso di comunità che invece un’occasione come questa avrebbe potuto interpretare.

Credo che la città abbia bisogno di altre iniziative come la Notte Bianca, purché resti… bianca. Per manifestare le proprie idee – conclude Coronas – veicolare i propri credo e fare propaganda, ci sono altri momenti più opportuni. Più che pensare a colorare i palazzi, forse per il futuro sarebbe meglio che il Comune spenda energie per organizzare meglio i parcheggi, il rientro a casa dei residenti, la viabilità”.

