Santa Marinella – Nottata movimentata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Fra la serata di ieri e la prima mattinata di oggi i VVF sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella causa due incidenti stradali.

Il primo avvenuto alle ore 23:45 circa in prossimità del chilometro 60, dove un uomo (unico occupante ) a bordo di un’autovettura Peugeot 208 proveniente da Roma, ha urtato un’auto in sosta ed è uscito fuori strada. Al momento dell’arrivo dei VVF l’uomo si trovava già sull’ambulanza per essere trasportato in ospedale.

Foto 2 di 2



Il secondo incidente invece è avvenuto alle 3:00 circa di stamani (sempre nel Comune di Santa Marinella) sull’Aurelia nei pressi del civico 470 (bivio per Capo Linaro). Un’autovettura Qashqai è uscita fuori strada, ha urtato il muro di cinta di un’abitazione e cappottata ha terminando la corsa al centro della strada. A bordo quattro ragazzi: due di sesso femminile e due di sesso maschile, tutti di nazionalità italiana (età più o meno intorno ai 25/28 anni).

Anche in questo caso al momento dell’arrivo dei VVF i ragazzi si trovavano già fuori dall’auto e stavano ricevendo le prime cure dal personale sanitario 118 intervenuto. Due dei quattro giovani erano in codice rosso, e alcuni sono stati trasportati presso l’ospedale di Civitavecchia e probabilmente presso presso l’Aurelia Hospital.

In entrambi i casi i VVF hanno messo in sicurezza l’area.

Alle 4:00 invece (Vigili del Fuoco di Civitavecchia), sono intervenuti sempre in Santa Marinella, via delle Colonie, 7 per l’incendio di un’autovettura Fiat Bravo in sosta. I VVF hanno estinto le fiamme; impedito alle stesse di propagarsi alle autovetture parcheggiate nelle vicinanze e messo in sicurezza l’area.

