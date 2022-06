Fiumicino – Musica, balli, gente e risate…Un’atmosfera di gioia ha fatto da cornice alla Notte Bianca, la prima di altre previste su tutto il territorio: dopo innumerevoli lockdown, restrizioni e due anni di pandemia, finalmente la gente è scesa di nuovo in piazza per stare insieme e godersi tutto ciò che la propria città può offrire. Non solo locali e ristoranti strapieni, ma sono state tantissime le persone, di tutte le generazioni, che hanno scelto di passeggiare sotto le stelle, percorrendo gli oltre 100 eventi lungo 5 chilometri di strade rese pedonali per l’occasione, facilmente raggiungibili grazie ai bus gratuiti che hanno collegato i parcheggi con le zone interessate dalla festa (leggi qui).

Tra bancarelle di dolciumi, oggettistica, street food, birre e prodotti enogastronomici, artigianato, abbigliamento è stato possibile passeggiare accompagnati dalla musica dei vari concerti live e dj set: grande successo per l’animazione di La Diamond e Farida Kant, drag queen di Muccassassina, su via di Torre Clementina. Ma non solo: tutti i negozi aderenti all’iniziativa hanno tenuto le serrande alzate fino a tarda notte, mentre tutto il Lungomare della Salute è stato costellato di eventi sportivi di ogni disciplina. Via Giorgio Giorgis, invece, è stata il palcoscenico dei balli popolari, come la taranta, con altri punti musica e mercatini; l’area della Darsena è stata dedicata alla storia di Alitalia e del Comune di Fiumicino, con uno spazio dedicato ai giochi per bambini.

Foto 3 di 6











La Notte Bianca è stata un’occasione unica di condivisione e divertimento: è bello rivedere la gente tornare a sorridere e stare insieme, vivendo una sorta di normalità che avevamo quasi dimenticato. Un’evento che ha donato un po’ di spensieratezza a tutta la collettività, nonché uno slancio all’economia locale, ed alle attività commerciali che ne hanno preso parte.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link