G7, la promessa di Biden: “Vieteremo l’importazione dell’oro russo”

“Insieme, il G7 annuncerà che vieteremo l’importazione di oro russo, che frutta decine di miliardi di dollari alla Russia”. Ad annunciarlo, su Twitter, a poche ore dall’avvio dei lavori del G7 sulle Alpi bavaresi, è il presidente americano Joe Biden.

“Gli Stati Uniti – scrive ancora – hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”.

Biden è arrivato in Germania nella tarda serata di ieri per il G7 questa mattina è andato a messa. Prima dell’avvio dei lavori a Schloss Elmau, in Baviera, ha avuto un bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina e “le priorità condivise” su cui il Gruppo dei sette Paesi più industrializzati del mondo può “avanzare insieme”, fa sapere la Casa Bianca. (fonte: Adnkronos)

