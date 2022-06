Mala movida a Latina, zona dei pub al setaccio: multato un locale

La Polizia di Stato – Questura di Latina, nel corso della trascorsa notte ha effettuato uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio, volto alla prevenzione, repressione dei reati, nonché a contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

Le attività di controllo sono state rivolte alle aree interessate dalla c.d. movida, con interventi anche di natura amministrativa con verifiche e controlli presso i locali di intrattenimento della zona pub del capoluogo. Nella circostanza è stato sanzionato un locale dove sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative.

Inoltre è stato intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione e flusso di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti e, ancora, sono state effettuate numerose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive quali arresti domiciliari ovvero obblighi di varia natura.

