Marco Tortorici, il farmacista di strada che non sceglie TikTok ma ritorna al… toc-toc

Fiumicino – Se è vero che il mondo corre inevitabilmente verso la tecnologia e le app, è altrettanto vero che c’è assoluto bisogno di recuperare il rapporto umano, fatto di contatto, di sguardi, di ascolto. Ancor più nel settore della salute, dove spesso la parola conforta tanto quanto i farmaci o i preparati naturali.

E in totale controtendenza rispetto al trend attuale, c’è chi ha scelto di non passare per TikTok, ma tornare al vecchio e rassicurate… toc-toc, quello di colui che bussa alla tua porta (metaforicamente parlando) e ti offre un consiglio. E’ il dottor Marco Tortorici, da sempre all’avanguardia (sua l’idea della prima farmacia jazz d’Italia (leggi qui), sue le intuizioni su Farmadrive (servire comodamente in auto, fuori dalla farmacia, le gestanti e gli invalidi), Farmataxi (consegna gratuita domiciliare per portatori di handicap, invalidi al 100% e over 65 non autosufficienti), sportello antiviolenza direttamente in farmacia seguito da dottoresse qualificate. Insomma, uno all’avanguardia; un farmacista tanto proiettato nel futuro da aver intuito che c’è bisogno… di un ritorno al passato.

“Mi ritengo da sempre un farmacista di strada – dice Tortorici, per 20 anni direttore della Farmacia Comunale alla Madonnella – un farmacista per la gente. Per questo non posso non considerare il grande affetto e la stima che mi dimostrano i miei amici di Fiumicino, che ho avuto modo di conoscere nei miei trenta anni di professione. Così, per chi non riesce a venire a Palidoro (la nuova farmacia Salvo D’Acquisto che ha aperto, ndr) e desidera un consiglio omeopatico, offro la mia disponibilità. Sarò disponibile, gratuitamente, su appuntamento, ad incontrarci, su strada, a Fiumicino – Isola Sacra”.

Già, Isola Sacra. Il territorio dove il dottor Marco ha lavorato una vita, e dove ha creato rapporti di stima e amicizia con le famiglie del posto. Ed è per questo che, proprio per i vecchi clienti di Isola Sacra, ha pensato a questo servizio, direttamente in strada. E’ un esperimento, un’iniziativa pilota, totalmente gratuita, che per adesso è riservata ai vecchi clienti di Isola Sacra che già conoscono il dottor Tortorici e che vogliono continuare ad usufruire della sua esperienza anche se adesso lui è impegnato nella zona di Palidoro.

Farmacista di strada, dunque, che passa nelle famiglie un po’ come faceva una volta il medico condotto. Solo che stavolta non è per le visite generiche, ma per consigli sull’omeopatia, materia della quale il dottor Tortorici è esperto dal 1985.

“Ho l’età giusta, dopo anni di lavoro al bancone della farmacia – conclude Tortorici – per poter fare ciò che mi piace di più: stare in mezzo alla gente, poter dare un aiuto su determinati problemi. Recuperare quel contatto umano che è alla base dei rapporti sociali e della mia professione. Tornare al farmacista come figura di riferimento di una comunità, quella comunità di Isola Sacra che mi è stata vicina da sempre”. Come fare? Semplice. Basta chiamare lo 06.68586674 e prendere appuntamento; il servizio, lo ripetiamo, è gratuito e riservato ai vecchi clienti che il dottor Marco Tortorici seguiva presso la Farmacia Comunale di Isola Sacra.

