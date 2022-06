Mondiali di nuoto: tutte le medaglie e i record dell’Italia

Budapest – L’Italnuoto conclude la 19esima edizione dei campionati mondiali con un medagliere mai visto ed ulteriori certezze in vista dei campionati europei, in programma allo Stadio del Nuoto di Roma dall’11 agosto. Gli azzurri sono artefici di un mondiale da record con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Superato per ori e numero di medaglie il precedente di riferimento che risaliva a Gwangju 2019 con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi (successi di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Federica Pellegrini nei 200 stile libero; argenti di Quadarella negli 800 stile libero e Benedetta Pilato nei 50 rana; bronzi di Gabriele Detti nei 400 stile libero, Martina Carrano nei 100 rana e Paltrinieri nei 1500 stile libero), che già a sua volta aveva migliorato i numeri dell’edizione di Budapest 2017 (3 ori e 3 bronzi) a dimostrazione di una crescita costante per densità e risultati.

“Le medaglie di nuoto e sincronizzato, l’impegno dei ragazzi e degli staff sono motivo d’orgoglio per lo sport italiano e per l’intero movimento acquatico, che vive attraverso i successi degli azzurri il riconoscimento agli sforzi profusi negli ultimi due anni”, dichiara Paolo Barelli da sempre in prima linea, sia in parlamento da capo gruppo alla Camera di Forza Italia e sia nell’ambito delle istituzioni sportive da presidente della Federazione Italiana Nuoto, per promuovere bandi e forme di sostegno dirette e indirette che tamponino la situazione emergenziale che vivono le società a causa delle restrizioni dovute al covid e all’impatto dei rincari energetici. “I risultati finora ottenuti, senza dimenticare che domenica cominceranno le gare di fondo e tuffi e che le nazionali di pallanuoto hanno iniziato bene i rispettivi tornei, misurano la consapevolezza del movimento rappresentato al vertice da campioni che ormai hanno consolidato valenza e ruolo. La ciclicità dei risultati è il nostro maggior vanto ed è il frutto del lavoro sul territorio portato avanti dalle società, in termine di promozione, recruiting e formazione, coordinato dalla federazione con progetti evidentemente funzionali alla crescita di tutte le componenti: atleti, tecnici e dirigenti. Complimenti a nuoto e nuoto sincronizzato per gli splendidi risultati ottenuti e in bocca al lupo a tutti gli altri azzurri ancora impegnati al mondiale. Li aspettiamo tutti a Roma per i campionati europei, in programma dal’11 al 21 agosto. Sarà la festa delle discipline acquatiche”.

Seguono medagliere (5-2-2), finalisti (24), record e primati personali dell’Italia alla 19esima edizione dei campionati mondiali di nuoto, alla Duna Arena di Budapest.

MEDAGLIERE (5 – 2 – 2)

ORO (5)

100 rana mas

Nicolò Martinenghi 58″26 RI

100 dorso mas

Thomas Ceccon 51″60 RM RE RI

100 rana fem

Benedetta Pilato 1’05″93

1500 stile libero

Gregorio Paltrinieri 14’32″80 RE CR

4×100 mista mas

Italia 3’27″51 =RE RI

con Thomas Ceccon 51″93, Nicolò Martinenghi 57″47, Federico Burdisso 50″63, Alessandro Miressi 47″48

ARGENTI (2)

50 rana mas

Nicolò Martinenghi 26″48

50 rana fem

Benedetta Pilato 29″80

BRONZI (2)

4×100 stile libero mas

Italia in 3’10″95

con Alessandro Miressi 48″38, Thomas Ceccon 47″57, Lorenzo Zazzeri 47″35, Manuel Frigo 47″65

800 stile libero fem

Simona Quadarella 8’19″00

FINALI (24)

400 stile libero mas il 18/6

Marco De Tullio in 3’44″14 pp

4×100 stile libero mas il 18/6

Italia in 3’10″95

con Alessandro Miressi 48″38, Thomas Ceccon 47″57, Lorenzo Zazzeri 47″35, Manuel Frigo 47″65

100 rana mas il 19/6

Nicolò Martinenghi 58″26 RI

50 farfalla mas il 19/6

Thomas Ceccon 22″86

1500 stile libero fem il 20/6

Simona Quadarella 16’03″84

100 dorso mas il 20/6

Thomas Ceccon 51″60 RM RE RI

100 rana fem il 20/6

Benedetta Pilato 1’05″93

800 stile libero mas il 21/6

Gregorio Paltrinieri 7’41″19 Gabriele Detti 7’47″75

200 farfalla mas il 21/6

Alberto Razzetti 1’55″52

50 rana mas il 21/6

Nicolò Martinenghi 26″48 Simone Cerasuolo 26″98

4×100 mixed mista il 21/6

Italia 3’41″67

con Thomas Ceccon 52″26, Nicolò Martinenghi 57″93, Elena Di Liddo 57″72, Silvia Di Pietro 53″76

100 stile libero mas il 22/6

Alessandro Miressi 48″31

200 rana fem il 23/6

Francesca Fangio 2’25″08

50 stile libero mas il 24/6

Lorenzo Zazzeri 21″81

200 dorso fem il 24/6

Margherita Panziera 2’07″27

800 stile libero fem il 24/6

Simona Quadarella 8’19″00

4×100 stile libero mixed il 24/6

Italia 3’25″83

Lorenzo Zazzeri 48″69, Alessandro Miressi 47″50, Silvia Di Pietro 54″19, Chiara Tarantino 55″45

50 dorso mas il 25/6

Thomas Ceccon 24″51

50 rana fem il 25/6

Benedetta Pilato 29″80

1500 stile libero mas il 25/6

Gregorio Paltrinieri 14’32″80 RE CR

4×100 mista mas il 25/6

Italia 3’27″51 =RE RI

con Thomas Ceccon 51″93, Nicolò Martinenghi 57″47, Federico Burdisso 50″63, Alessandro Miressi 47″48

4×100 mista fem il 25/6

Italia 3’58″86

con Margherita Panziera 1’00″35, Benedetta Pilato 1’07″00, Elena Di Liddo 57″45, Silvia Di Pietro 54″06

PRIMATI PERSONALI (16 con 1 RM/RE/RI, 2 RE/RI e 9 RI)

Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22″88 RI in batteria il 18/6

Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 22″79 RI in semifinale il 18/6

Thomas Ceccon nei 100 dorso in 52″12 RI in semifinale il 19/6

Thomas Ceccon nei 100 dorso in 51″60 RM RE RI in finale il 20/6

Thomas Ceccon nei 50 dorso in 24″62 RI in batteria il 24/6

Thomas Ceccon nei 50 dorso in 24″46 RI in semifinale il 24/6

Marco De Tullio nei 400 stile libero in 3’44″14 in finale il 18/6

Marco De Tullio nei 200 stile libero in 1’46″29 =pp in semifinale il 19/6

Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 48″29 in batteria il 21/6

Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 47″96 in semifinale il 21/6

Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero in 21″70 in semifinale il 23/6

Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’55″71 in batteria il 20/6

Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’54″87 in semifinale il 20/6

Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 58″26 RI in finale il 19/6

Silvia Scalia nei 50 dorso in 27″65 RI nello spareggio post semifinali il 21/6

Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero in 14’32″80 RE RI in finale il 25/6

+ 1 RECORD EUROPEO STAFFETTA 4X100 MISTA MASCHILE in 3’27″51 in finale il 25/6

con Thomas Ceccon 51″93, Nicolò Martinenghi 57″47, Federico Burdisso 50″63, Alessandro Miressi 47″48

(federnuoto.it)

Foto di Giorgio Scala / Andrea Staccioli DBM

