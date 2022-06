MotoGp, doppietta italiana ad Assen: Bagnaia e Bezzecchi sul podio

Assen – Doppietta Ducati nel Gran Premio Olanda 2022 di MotoGp, ad Assen. A vincere è Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio, e Aleix Espargaró, quarto.

“Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, non è stato semplice perché aveva iniziato a piovere verso metà gara e mi sono preso uno spavento. Vincere qui ad Assen significa che siamo davvero molto forti” le parole di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo la vittoria. “La gara è stata molto molto lunga – aggiunge il 25enne pilota della Ducati -. La prima volta che ho guardato quanti giri mancavano erano 24, quindi già due giri mi erano sembrati troppi. Sono davvero molto felice, dopo due gare complicate nelle quali eravamo stati sempre competitivi però non avevamo portato a casa risultati. Ora è incredibile, sono davvero felice”.

“Onestamente non ho parole, è fantastico aver reso questa gara possibile – dice Marco Bezzecchi commentando il secondo posto nel Gp d’Olanda, suo primo podio in MotoGp – Abbiamo lavorato molto bene e il team ha fatto qualcosa di incredibile. Questo risultato è tutto per loro, per la mia famiglia per la mia ragazza a casa e per tutti i miei amici che mi supportano. Ora posso andare in vacanza molto felice”.

“Sembra che il duro lavoro che abbiamo fatto stia finalmente dando i frutti – commenta Maverick Vinales dopo il terzo posto, primo podio conquistato con l’Aprilia – Ho spinto al massimo perché dovevo rimontare da molto indietro. La moto è stata fantastica e di gara in gara va sempre meglio. Questo grande team merita il podio ogni weekend. Continuerò a spingere e voglio ringraziare la mia bellissima famiglia. Non vedo l’ora di andare a Silverstone per spingere ancora. Grazie Aprilia!”. (Adnkronos)(foto@MotoGp-Facebook)

