Spoglio ballottaggi 2022, ora per ora la situazione sul litorale laziale Comune per Comune

Roma – Urne chiuse ai ballottaggi delle elezioni comunali 2022. Al voto per le amministrative erano chiamati oltre 2 milioni di cittadini in 65 Comuni, che hanno votato dalle 7 alle 23. Scrutini subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. I ballottaggi hanno riguardato 59 Comuni nelle Regioni a statuto ordinario (di cui uno inferiore a 15.000 abitanti), sei nelle Regioni a statuto speciale (di cui uno inferiore a 15.000 abitanti). Tredici capoluoghi al voto, Verona, Parma, Monza, Barletta, Lucca, Alessandria, Catanzaro e Como le città più grandi interessate dalla consultazione elettorale. Sul litorale laziale sono 3 i Comuni chiamati al secondo turno: Ardea, Cerveteri e Sabaudia.

Ardea

Nella cittadina rutula, dove a sfidarsi per la poltrona di Sindaco ci sono Maurizio Cremonini e Lucio Zito. Il primo, esponente del centrodestra ha chiuso il primo turno al 42%, mentre l’esponente del centrosinistra (con l’alleanza Pd-M5S) al 39%. Alle 23, il dato definitivo sull’affluenza è pari al 29,26% (al primo turno a urne chiuse si contava il 40,94%).

Cerveteri

A contendersi la fascia tricolore del Comune di Cerveteri sono invece il vicesindaco uscente, Elena Maria Gubetti, e l’ex sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini. La prima, esponente del centrosinistra, ha conquistato il 40,32% delle preferenze al primo turno mentre il secondo, esponente del centrodestra, ha incassato il 31,51% dei voti. A urne oramai chiuse, il dato sull’affluenza, anche nella cittadina etrusca, è in calo. Alle 23 ha votato il 41,42% degli aventi diritto al voto. Al primo turno, a urne chiuse, l’affluenza era al 51,09%.

Sabaudia

A Sabaudia, dopo un lento scrutinio, al primo turno Mosca era in testa col 30,58% delle preferenze, Lucci seguiva col 24,31%. A urne chiuse, l’affluenza si ferma al 44,27% contro il 59,51% del primo turno.

