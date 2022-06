Statua di San Pietro a Fiumicino, Baccini: “Fare chiarezza sui punti oscuri della vicenda”

Fiumicino – “La vicenda della statua dedicata a San Pietro ha mostrato lati oscuri e meritevoli di approfondimento. Non solo perché si toccano tradizioni popolari degne di tutela, non solo perché dopo anni di impegno c’è stato un improvviso e inopinato stop, ma perché l’alternativa e i costi per sostenerla sono motivo di preoccupazione, certamente da chiarire nelle sedi opportune“. A parlare è Mario Baccini, leader del centrodestra nel consiglio comunale di Fiumicino.

“Rispetto a un’opera finanziata con fondi privati, in particolare donazioni – prosegue Baccini -, si è scelto realizzare l’abbellimento della rotonda e relativo ingresso in Fiumicino, con soldi pubblici. Peraltro il progetto privato di questa apposizione della statua dedicata a San Pietro, fu respinto dal Sindaco, motivando tale scelta al Comitato promotore (costituito sul finire del 2008), perché al di sotto della rotonda ci sarebbe la presenza di condutture e che, per tale ragione, non si poteva realizzare alcun manufatto. Ma evidentemente qualcosa è cambiato…

Il Comune starebbe portando avanti un progetto di sistemazione della rotonda di Coccia di Morto il cui costo ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro, a fronte del progetto presentato a suo tempo dal Comitato che era a costo zero per il Comune.

Sarà mia cura sollevare la questione ufficialmente in Consiglio – conclude Baccini-, verificare l’esborso previsto per il Comune ed eventualmente capire se la Corte dei Conti possa giocare un ruolo in questa vicenda”.

