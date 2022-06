Terracina, gattino chiuso in un sacco di plastica e appeso a un ramo: salvato dai Carabinieri

Terracina – Nel pomeriggio del 24 giugno 2022, nell’ambito di servizi di prevenzione e controllo programmati dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina intensificati durante il periodo estivo, in Terracina i militari della locale Stazione Carabinieri nel transitare in una zona adiacente alla Strada Statale Appia, udivano provenire dei forti miagolii, in una zona dove vi è una folta vegetazione che costeggiava la strada che stavano percorrendo.

Avvicinandosi all’area, piena di rovi, rinvenivano un gattino di sesso maschile in precarie condizioni di salute, chiuso in un sacco di plastica e appeso ad un ramo di un rovo.

Il felino veniva subito soccorso dai militari e affidato alle cure veterinarie di un’associazione di volontariato del luogo in attesa di essere adottato dal militare che lo ha ritrovato. Sono altresì in corso le indagini finalizzate ad accertare le responsabilità penali di coloro che hanno effettuato il deplorevole gesto.

