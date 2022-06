Tripolini: “Mons. Micalef al Coco Beach per la presentazione della Trilogia Gesù, Maria, Inferno”

Fiumicino – “Una serata particolare, estiva, in riva al mare, ma dedicata alla spiritualità e alla cultura”. Così Gianluca Tripolini (Fratelli d’Italia) ha aperto l’appuntamento dedicato alla presentazione della trilogia del vescovo mons. Micalef, nella suggestiva cornice del Coco Beach a Passoscuro.

“Mai come in questo periodo di pandemia e guerre – ha detto Tripolini -, sappiamo quanto sia importante sentire la vicinanza di Qualcuno che ci protegga dalle insidie del mondo. Lo avvertiamo tutti i giorni, quando viviamo la nostra quotidianità e, perché no, anche quando pensiamo allo svago con una giornata al mare o un cocktail con gli amici.

Il pensiero di Dio, della Vergine Maria, ci accompagna anche nei piccoli gesti, anche nelle location, come va di moda dire oggi, più improbabili. La Fede esce dalle chiese e si fa protagonista del nostro vivere ogni giorno, ed è per questo che non è affatto stonato parlare di Fede e presentare un libro, anzi 3, sulla spiaggia del Coco Beach.

Ringrazio mons. Salvatore Micalef, Vescovo Ordinario nella Prelatura Cattolica “SS. Pietro e Paolo Italiana”, in piena comunione con il Sinodo dei Vescovi degli Stati Uniti d’America, per aver presentato i suoi libri, intitolati rispettivamente Gesù, Maria e Inferno. Una trilogia – presentata accanto a Massimiliano Mosca – che rappresenta un viaggio tra fede e mistero, purezza e tentazione.

Tra i partecipanti, l’avv. Gianni Campagna (Balivo del Lazio nell’Ordine dei Templari), il Cav. Marco Tulletti, Isabella Poli, il cav. Alessandro Managò, Angelo Carmelo Calarco (novizio), il cav. Pasquale D’Ulva, Sorella Anna Guerrisi (Dama Templare), Sorella Franca Cassandra (Dama Templare).

La presentazione è stata impreziosita dall’esibizione del soprano Sabrina Fardello, accompagnata dal maestro Nicola Franco.

