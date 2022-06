Baccini: “Fiumara Grande abbandonata a se stessa. I set cinematografici? Tra degrado e problemi”

Fiumicino – “Oggi sono stato a Fiumara Grande, insieme al consigliere Stefano Costa, su sollecitazione dei cittadini. Abbiamo preso visione del degrado dell’intera area, che dovrebbe essere il simbolo di Fiumicino e che è stata oggetto anche di inaugurazioni”. Lo afferma Mario Baccini, leader dell’opposizione a Fiumicino.

“C’è uno stato di abbandono totale, che non è certo un biglietto da visita della città. Ricordiamo che in quell’area non è infrequente l’allestimento di set cinematografici, e l’impressione che si dà non è certo una bella immagine della città.

E’ anche un’area meta di un turismo che andrebbe messo in condizione di apprezzare la storia del luogo e le bellezze naturali… Ma tant’è.

In questo scenario – prosegue-, non va dimenticata la situazione di Passo della Sentinella, che ancora rimane come la polvere sotto il tappeto. Bisogna uscire da questa empasse e dare delle risposte relative ai servizi minimi che bisogna comune garantire alle persone e alle famiglie residenti.

Non si può sempre voltare lo sguardo altrove, – conclude Baccini – abbandonando una parte di cittadini ai propri problemi”.

