Caos parcheggi a Passoscuro, Calandra: “Residenti autorizzati ai posti riservati, ma mancano gli stalli”

Fiumicino – “Abbiamo ricevuto numerose lamentale da parte dei nostri concittadini, i quali hanno espresso la loro contrarietà all’operazione ‘parcheggi’ posta in essere dall’Amministrazione comunale senza concordarla con le associazioni locali e poi pubblicizzata sui social come risolutiva”. Così, in una nota stampa, Stefano Calandra rappresentante locale della Lega

“Con ordinanza n. 114 del 10.05.2022 l’Amministrazione comunale, – spiega Calandra – nel tentativo di ovviare alla carenza cronica di parcheggi ed alla mancata tempestiva programmazione del piano parcheggi, ha preso in locazione, per il canone di € 19.947,00, tre terreni di privati da adibire a parcheggi pubblici gratuiti durante la stagione estiva. Senonché, l’operazione si è rivelata da subito inutilmente costosa e del tutto fallimentare. Infatti, i terreni presi in affitto già erano adibiti dai titolari di alcuni stabilimenti balneari a parcheggio a pagamento nel fine settimana. Mentre in tutte le altre località turistiche, compresa la vicina Fregene, il parcheggio per i non residenti è a pagamento e l’amministrazione incassa risorse dal turismo, a Passoscuro ci troviamo nella paradossale situazione in cui è il Comune ed i suoi cittadini a pagare il parcheggio ai turisti, i quali nonostante ciò continuano a parcheggiare nel centro del paese sui marciapiedi e persino su quelli dei varchi di accesso al mare senza alcun controllo, mentre i residenti non sanno più dove parcheggiare”.

“Nei mesi scorsi l’Amministrazione ha invitato i residenti a chiedere l’autorizzazione per avere dei posti di parcheggio riservati, – sottolinea – ha rilasciato i relativi permessi ma poi non ha realizzato gli stalli a terra e, quindi, è stata solo una inutile perdita di tempo per i cittadini e di risorse economiche per l’amministrazione.

Ora, durante la settimana i parcheggi pagati dal comune sono semi vuoti e per le vie del paese è il caos. Nel fine settimana la situazione parcheggi è del tutto fuori controllo con macchine parcheggiate in divieto di sosta ovunque e senza che vi sia alcun intervento delle autorità per riportare l’ordine. In tutto questo caos, i residenti ora hanno. sì, in mano il permesso rilasciatogli dall’Amministrazione ma non hanno parcheggi a loro riservati”.

“Pertanto, – conclude Calandra – chiediamo al Sindaco di individuare e segnare i parcheggi riservati ai residenti con permesso e di garantire maggiori controlli, specie nel fine settimana, per evitare ingorghi per le vie del paese dovuti alla presenza di numerose autovetture parcheggiate in palese violazione del codice della strada e delle più elementari regole di civiltà.

Auspichiamo che l’iniziativa del Comune di pagare i parcheggi ai privati con risorse pubbliche sia un’operazione che non venga ripetuta in futuro e chiediamo che l’Amministrazione realizzi le strisce blu per i parcheggi a pagamento per i non residenti, preveda che la strada lungomare sia zona pedonale nel fine settimana d’estate e si adoperi con la Regione Lazio per recuperare terreni limitrofi al centro abitato da adibire a parcheggi pubblici di scambio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link