Castel Porziano, incidente in mare per un kiter: l’ambulanza arriva dopo due ore

Ostia – Attimi di paura sulla spiaggia di Castel Porziano, dove un kiter è rimasto ferito e ha dovuto attendere l’arrivo dell’ambulanza per quasi due ore. E’ successo intorno alle ore 13.20, all’altezza del secondo cancello. Il kiter, un uomo di 52 anni, ha avuto un incidente con il suo kitesurf, sbattendo violentemente il costato e cadendo in acqua. Alla scena ha però assistito il bagnino di turno, un marinaio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti, che lo ha immediatamente soccorso in acqua. Una volta giunto a riva, però, è iniziato il calvario del 52enne, che ha dovuto attendere per quasi due ore l’arrivo dell’ambulanza, proveniente da Fiumicino, che lo ha poi trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Questo – sottolineano dall’Anab – perché, a fine giugno, a Castel Porziano non è ancora stato attivato il consueto presidio medico con autoambulanza ai cancelli: “Come dimostrato negli anni – spiega Silvano Terenzio, presidente della sezione Lazio dell’associazione – il presidio a Castel Porziano è fondamentale: non solo per le particolarità geografiche del posto (che è staccato da Ostia e servito da una Litoranea spesso bloccata), ma anche per numero di presenze”. “A maggior ragione per la spiaggia in questione – sottolinea Terenzio -, che è meta di decine di nuotatori, famiglie, kiters, canoisti, windsurfisti e surfisti“.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link