Cerveteri, a Elena Gubetti la fascia tricolore: è il primo Sindaco donna della città

Cerveteri – Per la prima volta la cittadina di Cerveteri ha un Sindaco donna. Mancano ancora poche sezioni da scrutinare, ma la matematica è chiara: Elena Gubetti, vicesindaco dell’Amministrazione uscente, si guadagna la fascia tricolore con oltre il 53% dei voti. La candidata della coalizione di centrosinistra, che al primo turno era anche arrivata prima con il 40,35% dei voti, batte lo sfidante Gianni Moscherini, ex Sindaco di Civitavecchia. L’esponente della coalizione di centrodestra si ferma al 47,24%.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Cerveteri, clicca su questo link