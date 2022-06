Civitavecchia – Si è svolta sabato scorso, 25 giugno 2022, all’interno del Parco Martiri delle Foibe a Civitavecchia, la XI Edizione della manifestazione “Il Volontariato promuove la Vita”, con la partecipazione della Polizia di Stato e con le sue varie articolazioni e specialità.

Scopo dell’evento è stato quello di sostenere la rete di associazioni che, sul territorio, si occupano del sociale e del volontariato, promuovendo l’inclusione ed il supporto alle fasce più deboli. In tale ambito è stata richiesta la partecipazione della Polizia di Stato impegnata nelle varie campagne a tutela delle fasce più deboli della società.

Allo stand, erano presenti gli agenti del Commissariato e della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia che hanno distribuito materiale informativo relativo alle campagne di sensibilizzazione contro la violenza alle donne, il bullismo, le truffe agli anziani e la sicurezza in ambito ferroviario nell’ambito del progetto Train to be Cool. Al Parco Martiri delle Foibe, la Polizia di Stato era presente anche con le sue specialità ed i cittadini hanno potuto vedere in azione le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma ed il robot per disinnescare ordigni esplosivi del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura.

Ai numerosi bambini, che hanno visitato l’area dedicata alla Polizia di Stato, sono stati distribuiti gadget e, guidati dagli operatori della Polizia Scientifica del Commissariato, si sono potuti cimentare in un vero e proprio sopralluogo di Polizia Scientifica alla ricerca delle impronte digitali.

