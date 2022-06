Eccellenze agroalimentari a Pomezia: si potrà richiedere il marchio De.C.O. per i prodotti locali

Pomezia – E’ attiva sul sito del Comune di Pomezia la sezione dedicata al marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), il riconoscimento che mira a tutelare i principali ambiti di attività del settore agroalimentare locale.

“Le produzioni agroalimentari locali e le tradizioni ad esse legate rappresentano un eccellenza del nostro territorio che intendiamo valorizzare – spiega il sindaco Adriano Zuccalà – Ai tanti prodotti locali genuini e di qualità, nel pieno rispetto del km0 e dell’ambiente circostante, verrà infatti riconosciuto il marchio De.C.O”.

“La De.C.O. del Comune contribuisce a conservare nel tempo prodotti che fanno parte della cultura popolare locale, tutelando le tradizioni e i sapori legati alle nostre produzioni tipiche – sottolinea la vicesindaco Simona Morcellini – Uno strumento per attestare l’origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il nostro territorio, promuovendo così l’immagine di Pomezia”.

A tal scopo, il Comune di Pomezia ha istituito un registro che includerà i prodotti tipici locali attestandone origine, composizione e modalità di produzione. Il marchio sarà garanzia degli ingredienti utilizzati dai produttori del territorio, tutelando così anche i consumatori.

Per maggiori informazioni sulla procedura d’iscrizione dei propri prodotti nel registro De.C.O. : https://tinyurl.com/3vt7euvh

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link