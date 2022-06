Elezioni ad Ardea, le dichiarazioni di Zito dopo la sconfitta: “Vigileremo sull’operato della Giunta”

Ardea – Fabrizio Cremonini è il nuovo sindaco di Ardea. Con 3 punti percentuali in più ha superato Lucio Zito al ballottaggio di questa domenica 26 giugno. Non sono tardate ad arrivare le dichiarazioni del candidato del Movimento 5 Stelle, Lucio Zito, che si è detto pronto a “svolgere il ruolo che la legge ora gli affida”.

“Con una percentuale di astenuti che tocca l’80% degli aventi diritto al voto – si legge nella nota di Zito -, il candidato del centrodestra è risultato vincitore al ballottaggio di Ardea, in un testa a testa che si è concluso con una distanza percentuale di circa 3 punti”.

“Faccio le mie congratulazioni al Sindaco Cremonini. Gli auguro di saper interpretare nel modo migliore le esigenze di questa città. Dal canto nostro svolgeremo il ruolo che la legge ci affida e vigileremo sull’operato della Giunta con fermezza ma anche con spirito collaborativo. Il nostro obiettivo è lavorare con la stessa energia e la stessa passione sul territorio, per tornare a parlare a quella altissima percentuale di concittadini che ha manifestato disaffezione alla cosa pubblica e ha smesso di votare”.

Zito ha poi ringraziato gli elettori che lo hanno supportato al primo ed al secondo turno, e la squadra che dalle primissime ore ha collaborato instancabilmente al progetto della campagna elettorale.

