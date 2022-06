Fiumicino, ancora Ncc irregolari all’aeroporto: stangata da oltre 6mila euro a 3 autisti

Fiumicino – Anche per tutto il fine settimana scorso, sono proseguiti i mirati controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci”.

I Carabinieri hanno denunciato un 20enne italiano sorpreso ad asportare 5 stecche di sigarette dall’esercizio commerciale duty free situato al Terminal 1 – Partenze. Il giovane è stato sorpreso dal personale di vigilanza mentre occultava la refurtiva nel suo bagaglio a mano prima di imbarcarsi su un volo. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti, lo hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Stessa scena si è ripetuta poco dopo all’interno del duty free presso il Terminal 3 – Partenze, dove i Carabinieri, sempre su segnalazione del personale addetto alla vigilanza, sono intervenuti e hanno denunciato una 27enne italiana sorpresa a occultare nella sua borsa prodotti di profumeria.

Nel corso delle attività sono stati sorpresi anche 3 autisti NCC abusivi. Presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, infatti, i Carabinieri hanno identificato e sanzionato 3 persone sorprese mentre procacciavano clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito offrendo servizio di trasporto.

Gli abusivi sono stati multati per un importo totale di 6.192 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link