Fiumicino, un’invasione di motorini blocca l’eliambulanza a piazzale Mediterraneo

Fiumicino – Pomeriggio di paura a Fiumicino, dove il personale sanitario del 118 è intervenuto in via delle Chiglie per soccorrere un 65enne caduto da tre metri d’altezza mentre potava un albero. Per il trasporto dell’uomo, che ha riportato un trauma cranico, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Peccato però che l’elicottero, arrivato in prossimità di piazzale Mediterraneo, dove è situata la pista d’atterraggio per gli elicotteri d’emergenza, ha dovuto fare marcia indietro poiché sopra vi erano parcheggiati dei motorini.

L’eliambulanza così è stata costretta a virare su via del Faro, dove l’elicottero è stato fatto atterrare in mezzo a un campo. Il ferito, cosciente, è stato così trasportato in ambulanza fino a via del Faro. Qui è stato spostato sull’elicottero che si è poi subito alzato in volo in direzione del San Camillo. Il 65enne è stato ricoverato nell’ospedale romano in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.

