Forza Italia: “Il Ponte 2 Giugno fermo? Il Comune di Fiumicino pensa all’immagine, ma poi i problemi restano quelli di sempre”

Fiumicino – “L’ennesimo stop del Ponte 2 Giugno, con un comparto come quello della nautica messo in seria difficoltà, è la riprova di come questa Amministrazione abbia agito negli anni. Fumo agli occhi, grandi operazioni di facciata, ma nella sostanza i problemi restano quelli di sempre!”. Così, in una nota, il Direttivo di Forza Italia Fiumicino.

“Hanno fatto, come si dice a Roma, una ‘romanella’ e questi sono i risultati. Il bello è che il Sindaco la vuole far passare come un’opera importante offendendo l’intelligenza dei cittadini. L’amministrazione Montino, lo ricordiamo, ha gettato alle ortiche un progetto esecutivo di un nuovo ponte pronto per essere appaltato, decidendo invece di ristrutturare il vecchio Ponte 2 Giugno costruito 80 anni fa. Oltre l’offesa anche l’inganno, visto che dieci anni fa il Sindaco si insediava con la promessa del sottopasso e per quell’obiettivo scartava il lavoro della precedente amministrazione provocando spreco di denaro pubblico. Oggi – conclude il comunicato – del sottopasso non c’è più traccia, e i problemi del ponte e della passerella sono quelli di sempre”.

