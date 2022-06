Pomezia – Un maxi incendio è divampato al deposito della ditta Menfer Srl su via Laurentina intorno alle 13:30 di oggi 27 giugno. Non sono ancora certe le cause del rogo, ma le fiamme hanno colpito una centrale elettrica di alta tensione causando enormi danni.

Nell’area andata a fuoco sono inoltre presenti 6 bombole di propano, la cui esplosione rende ancora più difficili le operazioni di spegnimento, che vanno avanti da oltre 4 ore. Oltre alla centrale elettrica da ore bruciano sterpaglie e la vegetazione adiacente al deposito. Sono state evacuate le strutture vicine al rogo, compresa l’azienda Ivs Italia.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile, tra cui il Nucleo Operativo Airone, Noal e Gamma 13.

