SITUAZIONE. La nuova settimana che sancirà anche il passaggio dal mese di giugno a quello di luglio sarà caratterizzata dalla massiccia presenza sul Mediterraneo centrale di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Inizialmente lo slancio della massa d’aria calda raggiungerà anche le regioni settentrionali poi la cupola anticiclonica troverà un equilibrio più a sud. Questo perché nel frattempo dal vicino Atlantico, una depressione in azione sul Regno Unito cercherà di spingere anche verso l’Europa centrale. Per essere più chiari, il campo anticiclonico subirà poche oscillazioni al Centro-Sud portando caldo intenso e duraturo per l’intera settimana mentre al Nord dopo lo slancio di inizio settimana, da martedì è prevista una sua minore incisività causata dall’arrivo di impulsi instabili.

METEO LUNEDI’ 27 GIUGNO: La giornata di lunedì sarà caratterizzata da pochi disturbi, sostanzialmente pomeridiani e prevalentemente sulle zone alpine. In particolare, al Nord: Ancora qualche piovasco o temporale soprattutto pomeridiano sulle zone alpine centro occidentali, sole prevalente altrove. Temperature in aumento, massime tra 33 e 37. Al Centro: L’anticiclone africano rinnova caldo intenso e tempo soleggiato pur con qualche velatura o stratificazione in transito in giornata. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 34 e 39. Al Sud: Soleggiato e molto caldo con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 35 e 40.

LUNEDI’: Tra la giornata di oggi e quella di domani 28 giugno, i settori di Toscana, Umbria e Lazio risulteranno nel picco di questa ennesima Ondata di Calore con punte tra 37 e 40°C nelle valli interne. Cieli al più giallastri per sabbia sahariana in sospensione e velature in transito. Sensazione di disagio fisiologico molto elevata e afa alle stelle su coste e Metropoli, anche in tarda sera. Mare da poco mosso a mosso.

Prosegue la fase anticiclonica e siccitosa su tutto il settore, con gran caldo solo temporaneamente mitigato da nubi medio-alte in trasito e qualche rado piovasco sabbiato (il 25 giugno, specie sul Lazio centrale). Canicola però prevista in netto rinforzo da Domenica 26 sino al 28-29 giugno con punte di 37-40°C nelle valli interne. Oltre al caldo, persisteranno condizioni di afa alle stelle specie tra tardo pomeriggio e tarda notte lungo le aree costiere, sub-costiere nonché nei grandi centri urbanizzati. Pertanto avremo valori di umidità elevati, con percezione del caldo ancor più accentuata ed elevato disagio fisiologico. Il tempo, con la nuova settimana, si manterrà in prevalenza soleggiato, salvo il transito di velature o con cieli giallastri per pulviscolo Sahariano in sospensione.

