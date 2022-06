Ostia – Un vasto incendio sta avvolgendo la zona dell’Idroscalo, a Ostia. Le fiamme sono ben visibili anche da Fiumicino, dove i cittadini hanno avvistato un’imponente colonna di fumo.

Ancora incerta l’origine dell’incendio, esploso nella prima serata di oggi, lunedì 27 giugno, a ridosso del Porto turistico. L’odore acre si sta diffondendo per chilometri. Il fuoco, che si espande rapidamente, minaccia anche la vicina Oasi Lipu.

I cittadini hanno già allertato i vigili del fuoco, in queste ore già impegnati su più fronti in ogni angolo della Capitale (leggi qui e qui).

Notizia in aggiornamento…

