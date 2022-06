Race to Turin, Matteo Berrettini piazzato in dodicesima posizione

Un’edizione nel segno della stabilità quella della ATP Race to Turin, la classifica basata sui risultati del 2022 che determina gli otto finalisti delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi.

Dopo i due successi consecutivi a Stoccarda e al Queen’s di Londra, Matteo Berrettini – che si sta dedicando alla preparazione in vista di Wimbledon – rimane stabile al dodicesimo posto ed è uno dei favoriti per il terzo Grande Slam stagionale, al via oggi.

Anche per Jannik Sinner, sconfitto al secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne, non ci sono state variazioni in classifica, dove continua ad occupare la quindicesima posizione. Al comando della Race to Turin c’è ancora Rafael Nadal. Alle sue spalle, il greco Stefanos Tsitsipas ha scavalcato l’altro spagnolo Carlos Alcaraz salendo al secondo posto.

Intanto, nella Race to Milan, la classifica basata sui soli risultati stagionali dei migliori Under 21 nel circuito ATP, questa settimana ci sono tre azzurri nelle prime dieci posizioni e sette nelle prime 20. Sotto Alcaraz, in seconda posizione l’italiano Jannik Sinner, in quarta Lorenzo Musetti, e in decima Flavio Cobolli. (Ansa).

(foto@AtpFinals-Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.