Roma - Maxi incendio oggi a Roma. Le fiamme, partite da via Aurelia, minacciano le case nella zona di Casalotti, la nube di fumo si è estesa ad ampie aree della città ed è visibile a km di distanza. Il rogo ha raggiunto anche una parte di un centro sportivo e un parcheggio riservato ai camper: nell'area sono presenti bombole a gpl e 15 sarebbero esplose. Circa 35 persone intossicate sono state visitate sul posto dai sanitari mentre una donna con un bimbo sono stati trasportati al Gemelli in codice giallo.

#Roma, #incendio Aurelia zona Massimina: prosegue intervento #vigilidelfuoco, fiamme abbassate ma ancora attive e alimentate dal vento che favorisce la ripresa. Squadre a protezione delle abitazioni [#27giugno 17:00] pic.twitter.com/MQDZ4j8cBO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 27, 2022

L'incendio ha determinato la chiusura provvisoria della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo Lopez – Parco de Medici al chilometro 59.

In zona Casalotti sono stati evacuati alcuni edifici scolastici. La via Aurelia, chiusa inizialmente per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio è stata riaperta al traffico.

L'incendio è scoppiato poco dopo le 13 sulla via Aurelia in zona Massimina e partendo da un rogo di sterpaglie ha rapidamente coinvolto una vasta area. Le alte temperature e il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che si sono portate a ridosso delle abitazioni. In azione i Vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un elicottero del reparto volo di Ciampino.

L'incendio ha determinato la chiusura provvisoria della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo Lopez – Parco de Medici al chilometro 59. In zona Casalotti sono stati evacuati alcuni edifici scolastici. La via Aurelia, chiusa inizialmente per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio è stata riaperta al traffico.

L'incendio è scoppiato poco dopo le 13 sulla via Aurelia in zona Massimina e partendo da un rogo di sterpaglie ha rapidamente coinvolto una vasta area. Le alte temperature e il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che si sono portate a ridosso delle abitazioni. In azione i Vigili del fuoco con due autopompe, un’autobotte e un elicottero del reparto volo di Ciampino. (fonte Andkronos)

D'Amato: "Giornata difficile per i soccorsi"

“Oggi è una giornata durissima sia per la Centrale operativa del 112 che per i soccorsi dell’Ares 118. Da questa mattina infatti sono nove gli incendi e alcuni di essi di grandi dimensioni come quello divampato in zona Massimina e stanno sottoponendo ad uno stress test impegnativo tutti i servizi di soccorso a Roma. Desidero ringraziare tutti gli operatori e le operatrici per il loro impegno nelle operazioni di soccorso”, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link