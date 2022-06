Vela, Tita-Banti padroni a Kiel: gli azzurri conquistano l’oro nel Nacra 17

Si è conclusa la settimana di Kiel 2022 con un oro e un bronzo pesanti per la classe Nacra 17 con Ruggero Tita e Caterina Banti soprattutto in ottica del Campionato Europeo che inizierà tra una settimana in Danimarca.

Tanti gli equipaggi che raggiungono la top ten, sempre nei Nacra 17 anche Ugolini – Giubilei si comportano bene concludendo al quinto posto. Bene Berta-Izzo continuano il loro percorso di crescita e confermano le buone sensazioni delle ultime uscite, doppio equipaggio in Medal Race per i 49erFX che con Giunchiglia – Schio e Passamonti – Fava, negli ILCA 6 continua la ripresa di Zennaro che chiude al settimo posto, negli ILCA 7 Musone in Medal Race.

Caterina Banti e Ruggero Tita: “E’ stata una settimana particolare, su cinque giorni abbiamo regatato solo tre per il pochissimo vento. Abbiamo fatto solo quattro prove che però ci hanno permesso di testarci rispetto all’obiettivo del Campionato Europeo della prossima settimana in Danimarca. Da quando veniamo a Kiel insieme abbiamo sempre vinto e questo è il secondo anno che vinciamo la Kieler Woche.” (federvela.it)(foto@Coni-ItaliaTeam/Facebook)

