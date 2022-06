A luglio chiusura notturna del Ponte della Scafa per lavori di Anas

Fiumicino – In queste ore Anas ha comunicato all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino la chiusura del Ponte della Scafa tra le ore 21 e le ore 9 del mattino seguente, a cavallo tra il 1 ed il 2 luglio. “Sono lavori molto attesi, sia da questa Amministrazione che dai cittadini – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – alla fine delle operazioni al mattino, verranno riaperte entrambe le corsie”.

Sul viadotto sono già stati eseguiti già molteplici lavori della massima importanza per staticità e sicurezza sulla struttura portante e sui giunti, mentre ora si sta lavorando sulle spallette di contenimento, il passaggio pedonale, la carreggiata, la segnaletica e un leggero allargamento delle corsie con il livellamento della strada. “Ci tengo a ricordare – conclude Caroccia – che questo è un lavoro completamente a cura e spesa Anas, che approfitto per ringraziare”.

