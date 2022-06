Ostia – Ennesimo incendio nelle ultime 24 ore: il Parco della Madonetta ad Acilia è stato avvolto dalle fiamme intorno alle ore 12 di oggi, 28 giugno 2022. A prendere fuoco, 300 metri quadrati di terreno, cumuli di rifiuti a ridosso di una delle strutture abbandonate ed alberi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile The Angels e ANC Ostia Litorale per domare l’incendio, che è stato spento circa un’ora dopo, verso le ore 13. Secondo i volontari intervenuti, si tratterebbe, con tutta probabilità, di incendio doloso, ma si indaga sulle effettive cause del rogo che sono ancora da accertare.

