Allarme incendi a Roma, sono state 200 le chiamate ai Vigili del fuoco in 24 ore

Roma – E‘ stata una giornata di lavoro intenso quella di ieri per I Vigili del fuoco di Roma.

La Sala operativa ha dovuto dirottare le varie squadre su ben 200 incendi di vegetazione.

Sono stati 350 i pompieri impegnati sui vari fronti di fuoco per una situazione preoccupante soprattutto per i notevoli danni ambientali che rischiano di registrarsi a causa dei roghi.

L’attenzione resta alta, soprattutto a causa di un caldo intenso che non aiuta in questa campagna antincendio entrata nel vivo così precipitosamente.

