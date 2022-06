Animali, Altroconsumo valuta le caratteristiche e la convenienza degli alimenti per gatti

Gli animali domestici sono sempre più parte integrante delle famiglie italiane; molte persone scelgono il gatto come amico a quattro zampe. A volte può essere difficile scegliere cosa dare loro da mangiare, in quanto l’offerta di cibo è molto ampia. Spesso al supermercato o nei negozi specializzati non si sa quale alimento è quello più adatto per il nostro gatto. A volte si sceglie quello più caro, pensando di acquistare un cibo gourmet, ma non è sempre così. Per questo motivo, Altroconsumo, con l’aiuto di soci e sostenitori che hanno aderito alla piattaforma ACMakers e con diversi test di laboratorio, ha analizzato 29 prodotti tra cibo per gatti secco e umido, al fine di orientare i consumatori nella scelta dei prodotti migliori sul mercato. Del test è emerso che, a dispetto della denominazione e delle immagini evocative di tagli di carne, la maggior parte dei prodotti sul mercato contiene una minima quantità dell’ingrediente vantato in etichetta, in genere il 4%.

La razione ideale dell’alimento per i felini deve contenere proteine (carne, uova, pesce), fibra (verdura), grassi (vegetali e animali), minerali e vitamine. L’apporto di proteine e grassi dovrebbe essere commisurato all’età, all’attività fisica e alle condizioni di salute del gatto. A ottobre 2021 Altroconsumo ha acquistato e portato in laboratorio 29 prodotti tra cibo umido e crocchette, in prevalenza a base di carni bianche, definiti alimenti completi per gatti adulti. Del test è emerso che, a dispetto della denominazione e delle immagini evocative di tagli di carne, la maggior parte dei prodotti sul mercato contiene una minima quantità dell’ingrediente vantato in etichetta, in genere il 4%.

Per capire se il cibo per il gatto è di qualità o meno l’etichetta da sola non basta: si devono valutare la qualità nutrizionale del prodotto e della materia prima, elementi che da essa non si evincono. Il test ha valutato la presenza di grassi, tra cui l’acido arachidonico che per i gatti è fondamentale, di proteine, di alcuni amminoacidi essenziali, di vitamine e sali minerali. Le crocchette, a parte Hill’s, hanno un basso contenuto di grassi, importanti per i piccoli felini. Miglior gatto e Radames sono risultati i peggiori della classifica da questo punto di vista. L’acido arachidonico si trova nell’olio di pesce, una materia prima pregiata e costosa, emergono risultati ottimi per il cibo umido a riguardo; tra i croccantini invece solo Ultima cat e Advance cat ne contengono buone quantità mentre scarseggia in tutti gli altri campioni.

La presenza delle proteine è molto importante nell’alimentazione del gatto, che è un carnivoro stretto, ma queste devono essere digeribili, ovvero realmente disponibili per essere utilizzate dal gatto. L’alimento umido è stato promosso dal test, a parte due prodotti (Kitekat e Virtus), mentre i croccantini risultano meno soddisfacenti. Le vitamine (A ed E) e i sali minerali (calcio, zinco e magnesio) sono presenti in tutti i prodotti, a parte poche eccezioni. In generale, per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionali, tutti i prodotti del test ottengono almeno una valutazione media e, in alcuni casi, buona o ottima.

Il test ha poi valutato la qualità della materia prima dei prodotti. È stata considerata la qualità dei grassi e delle proteine, quantificata la presenza di ceneri e amido, controllato i livelli di calcio (alte quantità sono spesso un indicatore di materia prima scadente) e la quantità di fibra (deve essere presente in poche quantità nel cibo). La maggior parte dei prodotti è sufficiente, tranne Sheba, Monge e Petfriends (Conad) per il cibo umido e Radames e Miglior gatto tra le crocchette.

Alla prima posizione della classifica tra il cibo umido completo per gatti adulti troviamo FELIX Le ghiottonerie con pollo che si aggiudica il sigillo di Migliore del Test, a pari merito con NATURAL TRAINER Bocconcini in salsa con pollo. Ottiene il sigillo di Miglior Acquisto COOP AMICI SPECIALI Bocconcini in salsa con pollo e fegato. Tra gli alimenti secchi per gatti troviamo HILL’S SCIENCE PLAN Feline with chicken, che si aggiudica il titolo di Migliore del Test e CARREFOUR Croccantini con pollo e tacchino che ottiene il sigillo di Miglior Acquisto. (Fonte: Adnkronos)

