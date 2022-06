Anzio, al via la seconda edizione della rassegna culturale “Occidente, Poetica-Mente-Mare”

Anzio – La poetessa Annelisa Alleva, Paola Benigni dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il poeta e critico letterario, Roberto Deidier, Maura Locantore dell’Universitè de Poitiers e Giorgio Patrizi, storico e critico letterario, giovedì 30 giugno, dalle ore 18.30, ad Anzio, nello splendido contesto del Parco Archeologico della Villa di Nerone, saranno i primi relatori della seconda edizione della rassegna culturale Occidente, Poetica – Mente-Mare, promossa dal Sindaco, Candido De Angelis, ideata, curata e condotta dal professor Angelo Favaro e coordinata dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis.

Al termine del primo incontro, sul tema “La poesia e il mare”, il consueto aperitivo al tramonto, allestito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti di Anzio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link