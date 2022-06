Ardea, in arrivo oltre 1 milione per la riqualificazione dell’area archeologica di Castrum Inui

Ardea – “È stato finanziato, attraverso il programma “Caput Mundi” del Ministero del Turismo, il progetto presentato dalla Sovraintendenza Archeologica per i Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici di Roma e Rieti riguardante lo scavo archeologico, la messa in sicurezza e la realizzazione di percorsi attrezzati nell’area di Castrum Inui ad Ardea“. Così in una nota Tony Bruognolo, segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

“Questo è un grandissimo risultato per il comune di Ardea – sottolinea Bruognolo – e per la riqualificazione di una delle aree archeologiche più importanti del territorio che attualmente versa in uno stato quasi di abbandono. Vorrei ringraziare in particolar modo il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, per essersi spesa per questo progetto che potrebbe cambiare radicalmente il volto dell’area archeologica e fare a volano per il rilancio turistico e culturale dell’intera città. Sono certo che, insieme al lavoro del neo sindaco Cremonini, saremo in grado di portare Ardea tra le città di rilievo della provincia di Roma”.

