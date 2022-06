Assistenza del paziente a 360°: nel Lazio arriva la figura dello psico-oncologo

“Nella giornata di oggi, 28 giugno 2022, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge molto importante, il cui primo firmatario è Loreto Marcelli del M5S e avente titolo “promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e vicepresidente del Consiglio Regionale.

“L’obiettivo della legge, – spiega il Consigliere – come si deduce dal titolo, è piuttosto chiaro: fornire al cittadino che suo malgrado si trova nella rete oncologica regionale di ricevere le necessarie cure non solo fisiche ma anche psicologiche, riconoscendo queste come bisogno primario del cittadino. Tale risposta socio-assistenziale sarà fornita al malato, alla sua famiglia, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari che lavorano in tali reparti.

I principi della legge sono decisamente virtuosi: tutelare l’autonomia e la dignità del malato senza alcuna discriminazione, tutelare la qualità della vita fino al suo termine, offrire adeguato sostegno sanitario e psicosociale non solo al malato ma anche alla sua famiglia e ai professionisti del settore. Per questo era importante prevedere un approccio multidisciplinare e multiprofessionale nella rete oncologica regionale che segua i cittadini nelle varie fasi della malattia, dalla diagnosi ed in tutto il percorso terapeutico assistenziale”.

“Si tratta di un’importante conquista di civiltà per “umanizzare” il sistema sanitario regionale – conclude Porrello – e farlo interagire con i bisogni dei pazienti a 360°: non solo le necessarie e dovute cure fisiche ma anche le altrettanto importanti cure psicologiche per affrontare al meglio un momento estremamente difficile della vita delle persone”.

Marcelli (M5S Lazio): “Un risultato importante che ci vede al fianco di chi combatte questa battaglia”

“Questa mattina il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la mia proposta di legge sull’attivazione del servizio di psico-oncologia nella rete oncologica regionale”. Così in una nota il capogruppo in Consiglio Regionale del Lazio Loreto Marcelli.

“Il cancro – aggiunge – rappresenta sempre per il paziente e per i suoi familiari, ma anche per i terapeuti, una prova esistenziale sconvolgente. La valutazione delle ricadute psicologiche e sociali rappresentano pertanto parte integrante della strategia terapeutica e rientra nella responsabilità di ciascuna figura terapeutica coinvolta, che si tratti di medico di medicina generale, medico specialista, infermiere, psichiatra o psicologo.

L’obiettivo della legge è quello di far entrare nelle equipes di oncologia delle strutture ospedaliere, la figura dello psico-oncologo, affinché esso possa collaborare, in sinergia con i medici, alla cura del paziente, dando un supporto psicologico anche ai familiari. La sua approvazione per noi è un risultato importante che ci vede al fianco di coloro che combattono questa battaglia. Vorrei ringraziare l’Associazione onlus “Salute Donna” e tutte le altre associazioni facenti parte del progetto “la Salute: un bene da difendere e un diritto da promuovere”, la Società Italiana di Psico Oncologia (SIPO) e tutti i sottoscrittori della legge in questione”.

