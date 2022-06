Coppa del Mondo di skateboard a Roma: in palio i punti per le Olimpiadi

Roma – “Nessuno si aspettava che i Mondiali di Skate potessero essere una scommessa così vincente quando li abbiamo ospitati al Foro Italico in piena pandemia lo scorso anno. Oggi siamo contenti di viverli qui con lo sfondo del Colosseo”. Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute S.p.A., durante la conferenza stampa di presentazione del World Street Skateboarding di Roma 2022, in programma fino al 3 luglio al Parco di Colle Oppio. “Lo skate è uno strumento di traino per la pratica sportiva. Ci abbiamo sempre creduto, utilizzando un linguaggio giovane, quello delle nuove generazioni, non adeguatamente valorizzate in passato. In questa occasione lanceremo un programma culturale che unirà urban sport e arte, portando lo skate nelle scuole”, ha concluso Cozzoli.

“I Mondiali di skate, organizzati nel cuore di Roma, sono la metafora dell’impegno di Sport e Salute perché rappresentano uno sport che è cresciuto nelle vie, nelle piazze e nei parchi delle grandi città – proprio lì dove lavoriamo per rinnovare l’affresco della pratica sportiva del Paese – fino a diventare sport Olimpico”. Così Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute, ha parlato dei mondiali di skate, in corso al Parco del Colle Oppio a Roma.

“Lo skate va oltre il significato di sport singolo o di squadra e, come accade ad esempio con il surf, è in grado di generare una forte condivisione dando vita a vere e proprie comunità ‘spontanee’ che nascono in città, nei parchi e nei diversi luoghi di pratica, favorendo dunque l’inclusione, la socializzazione e la cultura dello stare insieme. Gli skaters si incontrano, si conoscono, fraternizzano e danno vita ad uno straordinario movimento sociale e sportivo, facendo proprio ciò che sta a cuore a tutti noi di Sport e Salute”, ha concluso il dg. L’evento Pro Tour è il primo della stagione 2022 in cui gli skater possono guadagnare punti preziosi per l’Olympic World Skateboard Ranking. (Adnkronos)(foto@SporteSalute-Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.